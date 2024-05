Roland Garros, Sonego elimina Humbert all'esordio

Lorenzo Sonego ha battuto per il secondo anno di fila Ugo Humbert al Roland Garros: all’esordio sulla terra rossa dello Slam parigino, l’azzurro si è imposto per 6-4, 3-6, 6-4, 6-3, firmando la seconda vittoria contro un Top 20 in uno Slam. La prima l’aveva ottenuta l’anno scorso contro Rublev, rimontando per la prima volta uno svantaggio di due set. Mercoledì Sonego giocherà contro il cinese Zhizhen Zhang, che ha sconfitto in 4 set il serbo Aleksandar Vukic.