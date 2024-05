Martedì tricolore a Parigi, poker Italia al Roland Garros: Cobolli, Darderi, Errani e Zeppieri al secondo turno

Grande giornata per l'Italia del tennis al Roland Garros. Quattro italiani sono approdati al secondo turno, tre al maschile e uno al femminile. Qualificati Cobolli, Darderi e Zeppieri oltre a Sara Errani.

Ci sono voluti 4 set e 5 match point a Flavio Cobolli per avere ragione del serbo Hamad Mededovi al primo turno degli Open di Francia. Reduce da una semifinale a Ginvera, persa 7-6 al terzo con Ruud, il tennista romano si è imposto col punteggio di 6-2/6-3/6-7/6-3.

Dopo Flavio Cobolli anche Luciano Darderi e Giulio Zeppieri accedono al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino. Il 22enne italo-argentino, numero 40 Atp, si è imposto sull'australiano Rinky Hijikata (78) con il punteggio di 6-3, 7-6 (6), 6-1. Il tennista di Latina, numero 148 del mondo, ha battuto il tennista di casa, il francese Adrian Mannarino, 22esima testa di serie, in quattro set: 4-6, 6-2, 6-1, 6-2.