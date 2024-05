Roland Garros, Arnaldi piega Muller in tre set e vola al terzo turno

Matteo Arnaldi approda al terzo turno del Roland Garros grazie al successo sul tedesco Alexandre Muller in tre set con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3. Il match, che ha vissuto una sospensione per pioggia anche oggi, era stato interrotto già ieri sul 5-3 in favore del sanremese che adesso se la vedrà contro Andrey Rublev che aveva battuto in tre set lo spagnolo Pedro Martinez. Avanti al terzo turno anche Daniil Medvedev (numero 5 Atp), che ha avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic ritiratosi sul 6-1, 5-0 per l’avversario.