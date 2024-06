Jasmine Paolini vola ai quarti del Roland Garros. L'azzurra arriva per la prima volta tra le prime otto in un torneo dello Slam. La Paolini ha battuto in rimonta (4-6, 6-0, 6-1) la russa Elina Avanesyan.

Ora ai quarti di finale grande sfida contro la kazaka Elena Rybakina.