Sinner vola al Roland Garros, prima semifinale a Parigi per l'altoatesino: battuto Dimitrov in tre set

Giornata storica ed indimenticabile per Jannik Sinner. Prima la notizia del ritiro di Djokovic dal Roland Garros: notizia che lo consacra a nuovo numero del mondo del Ranking Atp. Poi la vittoria ai quarti di finale del torneo dello slam parigino contro Dimitrov: un successo che lo proietta per la prima volta in carriera tra i primi quattro del più importante torneo sulla terra rossa al mondo.

Sinner ha avuto la meglio sul bulgaro in tre set: 6-2, 6-4, 7-6.