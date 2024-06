Immensa Jasmine Paolini, batte la Rybakina e conquista una storica semifinale al Roland Garros

La favola di Jasmine Paolini al Roland Garros. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, alta appena un metro 63 centimetri, numero 15 del mondo, ha superato la russa Elena Andreevna Rybakina, venti centimetri e 11 posizioni in classifica in più dell’azzurra, col punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo una gara condotta con intelligenza e bravura.

Una partita che sembrava giunta all’epilogo quando Jasmine si trovava in vantaggio per 6-2 4-3 (40-15) e ha subito il ritorno dell’avversaria, non a caso n.5 del mondo ed ex campionessa di Roma nel 2023. «Mi sono detta che questo è il tennis - ha spiegato alla fine della gara - ho dimenticato quello che era successo nel secondo set e sono sempre rimasta lì a combattere punto su punto. Lei è una campionessa - ha detto ancora - e allora mi sono detta: colpisci bene la palla, combatti. E sono qui...».