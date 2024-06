Con il loro decimo successo consecutivo, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale nel doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam del 2024 di scena sulla terra rossa parigina. Le azzurre, undicesime teste di serie e reduci dal trionfo al Foro Italico, hanno battuto in semifinale la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Ruse in tre set, con il punteggio di 1-6 6-4 6-1.