In vita sua non ha mai perso un’elezione ed anche oggi non ha voluto mancare alla nuova tornata elettorale. E così, a 101 anni Antonio Santelli, poliziotto in pensione, oggi, accompagnato dalla figlia, si è presentato ad uno dei seggi allestiti a Vibo Valentia e dopo la consegna della matita e delle schede per le elezioni Europee e per le Comunali, è entrato in cabina ed ha espresso il suo voto.