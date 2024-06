Nulla fa fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale di doppio maschile al Roland Garros. Nella sfida per il titolo i due azzurri, undicesime teste di serie, si sono arresi alla coppia n.9 del seeding composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, vincente in due set con il punteggio di 7-5 6-3.