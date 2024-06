Euro 2024, le gare di oggi: Turchia-Georgia, Montella e Yildiz sfidano Kvara. In serata c'è Ronaldo

La prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 si chiude oggi con le sfide del Gruppo F. Ad aprire le danze, a Dortmund, saranno Turchia e Georgia, alla prima, storica partecipazione agli Europei. Le due nazionali non si sfidano da 12 anni. Vincenzo Montella vuole partire subito con i tre punti e per farlo si affida al gioiellino bianconero Kenan Yildiz, 6 gol e 2 assist in stagione. Dalla Juventus al Napoli il passo è brevissimo e la Georgia non può che affidarsi al suo leader, Khvicha Kvaratskhelia.

In serata, a Lipsia, sarà il Portogallo a scendere in campo sfidando la Repubblica Ceca. Cristiano Ronaldo, a 39 anni, è pronto ad affrontare il quinto europeo della carriera e sogna di farlo da protagonista. Il Portogallo, per gli esperti Sisal, parte favorito a 1,50 contro il 6,50 della Repubblica Ceca mentre si scende a 4,25 per il pareggio. I rossoverdi hanno segnato a ripetizione nelle qualificazioni, 36 reti. Cristiano Ronaldo alla Repubblica Ceca ha già segnato in due fasi finali, nel 2008 e nel 2012. A cercare i primi tre punti lo aiuteranno Rafa Leao e Bruno Fernandes. La Repubblica Ceca si affida al capocannoniere di euro 2020, Patrick Schick. L'ex attaccante della Roma, alla Red Bull Arena, ha giocato per un anno mettendo a segno dieci reti con la maglia del Lipsia.