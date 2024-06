Prima semifinale sull'erba per Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra, n.44 del mondo, al Wta 250 di Birmingham, ha battuto in rimonta in tre set la russa Diana Shnaider con il punteggio di 5-7 6-4 6.2. La marchigiana in semifinale affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Yulia Putintseva e l’americana Caroline Dolehide.