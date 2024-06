Lorenzo Musetti batte in tre set 6-3 3-6 6-3 l’australiano Jordan Thompson e raggiunge la finale nel torneo Atp 500 del Queen's Club Championships. Una partita in cui l’azzurro ha avuto un calo netto nel secondo set per poi riprendersi nel terzo. In finale attende il vincente del derby americano tra Tommy Paul e Sebastian Korda.