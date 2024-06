Le azzurre del volley sono approdate alla finalissima della Nations League femminile. Il team di allenato da Julio Velasco, nella prima semifinale delle Finals di VNL, in scena a Bangkok, hanno battuto la Polonia per 3-0. Questi i parziali: 25-18 25-17 25-12. Danesi e compagne giocheranno la finalissima, disputata e vinta dalle azzurre l’ultima volta nel 2022 ad Ankara, contro la vincente dell’altra semifinale con in scena Brasile e Giappone.