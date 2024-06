L’Italia ha conquistato per la seconda volta nella storia la Volleyball Nations League femminile. Le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco hanno sconfitto il Giappone per 3 a 1 (set: 25-17; 25-17; 21-25; 25-20) nella finale svoltasi al PalaHuamark di Bangkok in Thailandia. La prima vittoria della pallavolo italiana al femminile nella Nations League era stata quella di Antalya nel 2022. Bronzo alla Polonia che ha sconfitto il Brasile 3 a 2.