Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio al "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - 2.255.655 euro) di scena sui campi in erba della "Owl Arena" (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. I due azzurri, primi favoriti del seeding, hanno sconfitto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo, in due set con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5).