Wimbledon, giù i veli dal calendario. Avvio facile per Sinner e poi... Berrettini. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Ben dieci i tennisti azzurri al via nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena da lunedì sui campi in erba dell’All England Club di Londra . Sorteggiato oggi il tabellone, che vede Jannik Sinner primo favorito (è la prima volta nella storia che un italiano parte prima testa di serie a Wimbledon). Questi gli abbinamenti degli azzurri debutto. Sinner sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann; Matteo Berrettini a ruota affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Proprio l’atoatesino e il romano si potrebbe incrociare al secondo turno. Il qualificato Mattia Bellucci incontra lo statunitense Ben Shelton; Matteo Arnaldi è opposto a un altro tennista a stelle e strisce, ovvero Frances Tiafoe. Lorenzo Sonego sfida l’argentino Mariano Navone; Fabio Fognini se la vedrà con il tedesco Dominik Koepfer; Luciano Darderi invece affronta il britannico Jan Choinski.

Lorenzo Musetti, che è testa di serie numero 25, debutta contro il francese Constant Lestienne; Flavio Cobolli incrocia l’australiano Rinky Hijikata; infine Luca Nardi affronta l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Per quello che riguarda i "big" internazionali, il campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, è stato sorteggiato dalla parte alta del tabellone, quella di Sinner. Nella parte bassa, invece, il numero due del mondo, il serbo Novak Djokovic, confermato quindi al via, al pari dell’altro "incerto" Andy Murray. Questi gli ipotetici quarti di finale di Wimbledon: 1 Jannik Sinner vs 5 Daniil Medvedev; 3 Carlos Alcaraz vs 6 Casper Ruud; 6 Andrey Rublev vs 4 Alexander Zverev; 7 Hubert Hurkacz vs 2 Novak Djokovic.