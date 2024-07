Il match tra Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut proseguirà nella giornata di domani. Gli organizzatori hanno cancellato tutti gli incontri sui campi scoperti per via della pioggia: riprenderanno soltanto domani. Al momento della sospensione si stava giocando il quarto set con l'italiano in vantaggio due set a uno (6-7, 6-3, 7-5, 4-5)