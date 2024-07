Caserta ai giochi olimpici di Parigi, ambasciatore della migliore Calabria

«Esprimo il mio più sincero apprezzamento a Giovanni Caserta, giovane nuotatore di Catanzaro, che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella staffetta 4x200 stile libero. La sua partecipazione ai Giochi è motivo di orgoglio per la nostra regione che non vedeva un suo rappresentante dalle Olimpiadi del 1968, quando il crotonese Michele D'Oppido partecipò ai Giochi di Città del Messico. Giovanni non solo porterà in alto i colori dell'Italia, ma sarà anche un ambasciatore della migliore Calabria». L'ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, commentando la recente qualificazione olimpica del classe 2002 ottenuta dopo il brillante risultato al Trofeo Settecolli 2024 tenutosi al Foro Italico di Roma. Ha aggiunto Mancuso: «Risultati come quello di Giovanni Caserta valorizzano una disciplina sportiva come il nuoto, completa, sinonimo di salute e benessere, che insegna a non arrendersi alle prime difficoltà e soprattutto evidenzia la capacità di fare sistema, su tutto il territorio regionale, da parte della FIN Calabria, delle società di nuoto diffuse, dei tecnici e degli appassionati molto attenti a coltivare talenti e farli crescere. La storia di Giovanni Caserta è un esempio e una fonte di ispirazione per tutti i giovani calabresi, perché dimostra che con impegno e perseveranza, i sogni più grandi possono diventare realtà». Il presidente della massima assemblea calabrese ha concluso: «L'occasione è utile, a poche settimane dall'inizio dei Giochi olimpici e a nome di tutto il Consiglio regionale della Calabria, per augurare a Giovanni Caserta e a tutti i nostri atleti che parteciperanno a Parigi 2024, il meglio per questa avventura unica, consapevoli che rappresenteranno al massimo l'Italia e la Calabria sul palcoscenico delle Olimpiadi, ispirando il mondo con il loro impegno straordinario e la loro dedizione allo sport».