La Paolini è una leonessa: lotta, approfitta del ritiro della Keys nel terzo set e vola ai quarti di Wimbledon

Continua il momento d’oro di Jasmine Paolini, che approda per la prima volta ai quarti di Wimbledon. La 28enne di Bagni di Lucca, mai oltre il primo turno sull'erba londinese e finalista all’ultimo Roland Garros, approfitta del ritiro di Madison Keys, numero 12 del seeding e lo scorso anno ai quarti, sul 6-3 6-7 (6) 5-5 dopo due ore e 23 minuti di gioco. La Paolini, settima testa di serie, nel secondo parziale era stata brava a rimontare da 1-5 annullando due set-point prima di cedere al tie-break (8-6), dove l’americana era riusciuta a pareggiare i conti al secondo tentativo. Un contraccolpo che non aveva abbattuto la numero uno azzurra, che nel terzo e decisivo set si ritrova sotto di due break (5-2) ma li recupera, complice anche l’infortunio della rivale. La Keys infatti, andata a servire per il match sul 5-2 ma nell'ultimo scambio si faceva male e doveva ricorrere al medical time-out per un problema alla coscia sinistra che di fatto l'ha poi condizionata nella fase decisiva del match, fino al ritiro fra le lacrime. Sulla strada di Jasmine ora un’altra statunitense: la vincente del derby a stelle e strisce fra Coco Gauff ed Emma Navarro.