Moto Gp: Bagnaia vince in Germania, secondo e terzo posto per Marc e Alex Marquez

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Germania classe MotoGp. Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini), terzo Alex Marquez. Caduta a poco più di un giro dal termine per Jorge Martin che era stato al comando sin dalla partenza. Bagnaia, grazie al successo di oggi torna in testa al mondiale.

«Non è stato per niente facile, all’inizio ho provato in tutti i modi a portarmi in prima posizione, poi però Martin è andato avanti e ha allungato. Ho recuperato poco a poco cercando di chiudere tutto il distacco, mantenendo grande pressione su Jorge. Vedevo che iniziava a fare dei piccoli errori e sono stato fortunato. E’ stato comunque difficile e sono molto felice perchè è anche la mia prima vittoria qui». Questo il commento di Francesco Bagnaia dopo il trionfo nel Gran Premio di Germania. Il pilota azzurro della Ducati Lenovo, campione del mondo in carica, ora è anche primo nel Mondiale (+10 su Martin) proprio grazie alla caduta del rivale spagnolo.