Carlos Alcaraz è il primo finalista del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Club. Lo spagnolo, campione in carica nel Major di Londra, numero 3 del mondo e del seeding, ha sconfitto nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev, vincitore ai quarti contro Jannik Sinner, numero 5 del ranking Atp e quinta forza del tabellone, col punteggio di 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4.