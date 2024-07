Mbappé presentato davanti a 80mila spettatori: "Incredibile essere al Real Madrid, si realizza un sogno"

«Buongiorno a tutti, proverò a parlare in spagnolo. Wow, è incredibile essere qui. Per anni mi sono addormentato sognando di essere qui al Real. E oggi si realizza questo sogno». Sono le prime parole, in perfetto spagnolo, di Kylian Mbappé alla presentazione ufficiale con la maglia del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il campione francese, che indossa la camiseta blanca numero 9, è stato accolto con un boato dagli oltre 80mila tifosi presenti allo stadio per accoglierlo. «Benvenuto nella tua nuova casa. Oggi hai realizzato il tuo sogno da bambino», gli ha detto il presidente del Real Florentino Perez.

«Grazie al presidente Perez, a tutti i dirigenti. Ai tifosi. Ora ho un altro sogno da compiere: voglio essere all’altezza di questo club che è il migliore del mondo. Posso dire una cosa? Darò la vita per questo club e per questa maglia», ha aggiunto. «Voglio dare un messaggio a tutti i bambini: avevo un sogno ed oggi lo realizzo. Ho solo un consiglio: con la passione potete realizzare tutto ciò che volete. Io sono qui, la prossima volta potrà essere uno di voi. Parlo molto ma davvero significa molto per me: sono contento di essere un giocatore del club dei miei sogni. Non parlerò oltre altrimenti piango».