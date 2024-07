Olimpiadi, il calcio parte nel caos a Parigi: Argentina-Marocco ripresa dopo due ore stop

Comincia nel caos l’Olimpiade di Parigi. Argentina-Marocco, prima partita del torneo di calcio maschile, è stata interrotta per un’invasione di campo dei tifosi nordafricani al gol del 2-2 della nazionale sudamericana, segnato al 16' di recupero. Il match è rimasto fermo per 2 ore, ingenerando perfino il dubbio che la partita fosse finita con quel punteggio: e invece allo scoccare dei 120' l’arbitro. lo svedese Nyberg, ha fatto tornare in campo le squadre, ha segnalato di aver annullato il pari con il Var, dove c'è l'italiano Valeri, e dopo una brevissima ripresa ha fischiato la fine con il 2-1 per il Marocco.