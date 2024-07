Atp Kitzbuhel, Berrettini batte Moreno De Alboran e vola in semifinale

Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel battendo lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3. Per il tennista romano è l’ottava vittoria consecutiva sulla terra rossa, condita dal nono tiebreak conquistato su altrettanti giocati tra Gstaad (dove ha vinto il titolo) e Kitzbuhel. Per un posto in finale Berrettini affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, che ha sconfitto il brasiliano Seyboth Wild.