“Non tornare in Giappone”, Garrigos batte un atleta nipponico all'Olimpiade e viene minacciato

Paura per un atleta dell'Olimpiade. Tensioni sul tappeto del judo: Francisco Garrigos ha vinto il bronzo nella categoria -60 kg, ma il suo incontro nei quarti di finale contro Ryuju Nagayama ha sollevato polemiche. Il risultato è stato giudicato ingiusto, con accuse di scorrettezza da parte dello spagnolo e la complicità dell'arbitro. Nagayama ha rifiutato di stringere la mano a Garrigos e, successivamente, il clan giapponese ha minacciato Garrigos dicendogli: "Non tornare in Giappone".