Senna inquinata, rinviata la gara di triathlon maschile

A causa dell’inquinamento della Senna la gara maschile di triathlon valida per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata rinviata. La competizione era in calendario il 30 luglio ed è stata spostata al 31 luglio, quando si svolgerà anche la prova femminile. Lo ha comunicato l'organizzazione della manifestazione dopo le ultime analisi: le forti piogge cadute venerdì e sabato a Parigi hanno degradato la qualità dell’acqua del fiume, con «valori registrati anche superiori ai limiti accettabili» in «alcuni punti» del percorso, .