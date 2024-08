Olimpiadi Parigi Live, Bellandi e fioretto donne in semifinale. Medaglia di "legno" per il 4 senza e Stano. Delusione Palmisano

La giornata olimpica comincia con Massimo Stano che arriva quarto nella 20 km di marcia a Parigi 2024. L’azzurro, oro olimpico a Tokyo sulla stessa distanza, non riesce a confermare il risultato di tre anni fa, arrivando a 3 secondi dall’ecuadoriano Brian Daniel Pintado, che ha vinto l'oro, e a 1 secondo dal bronzo dello spagnolo Alvaro Martin. Delude anche Antonella Palmisano, che si è ritirata intorno al tredicesimo chilometro della prova olimpica della marcia 20 km. La marciatrice italiana, medaglia d’oro a Tokyo 2021, era nel gruppo delle inseguitrici della cinese Jiayu Yang che ha staccato tutte le altre. «Fa male, non immaginavo questo scenario. É stato un anno facile, ora devo metabolizzare queste ore per capire cosa fare per la staffetta». Lo ha detto Antonella Palmisano dopo il ritiro nella marcia 20km a Parigi. La marciatrice azzurra scoppia in lacrime vedendo le immagini della premiazione: «Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo. Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Non siamo robot, non era la mia giornata». Poi ha concluso: «Mi ritrovo nelle parole della Errigo, non può essere oggi a identificare l'atleta che sono»