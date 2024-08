Palmisano in lacrime e Stano soltanto quarto, flop marcia a Parigi

Comincia in salita la spedizione dell’atletica azzurra a Parigi. Le aspettative, dopo i cinque ori di Tokyo, sono alte, il presidente Stefano Mei parla di 6-8 medaglie, ma intanto le prime due conferme dal Giappone nella marcia 20km non arrivano. Una mattinata, quella di oggi che ha tutti i crismi del flop perché se Massimo Stano chiude quarto, Antonella Palmisano è costretta a ritirarsi al tredicesimo chilometro. Sicuramente maggiori le attenuanti dell’azzurro che, nemmeno due mesi fa, si ritrovava costretto a combattere con una distorsione del piede sinistro con tanto di rottura al quinto metatarso. Antonella, invece, non se lo spiega cosa sia successo. La delusione, però, è enorme e le lacrime scavano il suo viso.

All’inizio aveva anche provato a trattenerle, ma vedere le immagini della premiazione è troppo anche per lei (oro per la cinese Jiayu, argento alla spagnola Perez e bronzo per l'australiana Montag). «Fa male, non immaginavo questo scenario. É stato un anno facile, ora devo metabolizzare queste ore per capire cosa fare per la staffetta mista», le prime parole della marciatrice pugliese. «Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo, non riuscivo nei cambi di ritmo che in allenamento facevo passeggiando - ha aggiunto -. Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Non siamo robot, si vede che non era la mia giornata». Caldo e umidità, nella suggestiva location del Trocaderò, si fanno sentire, ma è all’alba dell’ora di gara che la Palmisano alza bandiera bianca. Piegata in due sulle transenne è costretta al ritiro nell’anno in cui i problemi fisici l’avevano lasciata in pace. Un passo falso che le ha fatto pensare alle parole della schermitrice e portabandiera azzurra, Arianna Errigo: «Mi ritrovo nelle sue parole, non può essere oggi a identificare l'atleta che sono».