E dire che di occasioni ne ha avute (eccome) Musetti. Ma allo stesso tempo ne ha concesse tantissime a un avversario del calibro di Novak Djokovic. Non propriamente l'ultimo arrivato. Non sono mancati i break e lo spettacolo e, forse, alla fine, il punteggio di 6-4/6-2 è finanche troppo pesante. Ma tant'è. A Muretti resta - si fa per dire - la finale per il bronzo che disputerà contro il candese Felix Auger-Aliassime, battuto nettamente da Alcaraz.