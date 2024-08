Terzo oro per Simone Biles a Parigi 2024. La regina della ginnastica artistica si è imposta nel volteggio realizzando una 'fiogurà che porta il suo nome, Biles II, con cui ha ottenuto il punteggio di 15.300. Per la Biles è il settimo oro olimpico in carriera e la 10/a medaglia ai Giochi.

L’argento è andato alla sua grande rivale, la brasiliana Rebeca Andrade, terza l’altra americana Jade Carey.