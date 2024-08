Olimpiade Parigi, gli italiani di oggi: il cosentino Giovanni Tocci dal trampolino, poi Larissa Iapichino e in serata l'Italvolley di Velasco

Dopo il poker di medaglie di inizio settimana, oggi, martedì 6 agosto, inizierà il giorno 11 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si disputeranno altre 15 finali, e si assegneranno titoli in 8 sport differenti. E anche oggi non mancheranno gli azzurri che vorranno giocarsi le medaglie fino in fondo.

Il programma degli azzurri in gara

10 TUFFI – Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

10 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, semifinale boulder (Camilla Moroni, Laura Rogora)

10.05 ATLETICA – 1500 femminili, batterie (Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.00 LOTTA

-50 kg femminile, ottavi e quarti (Emanuela Liuzzi)

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni (Larissa Iapichino)

12.03 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.13 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)