Atp Montreal, Sinner torna e batte Coric. Bene anche Arnaldi e Cobolli

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner è tornato a giocare dopo il forfait all'Olimpiade di Parigi. A Montreal in Canada, dove si sta giocando il sesto Master 1000 della stagione, l'azzurro ha battuto all'esordio il croato Coric in due set: 6-2, 6-4. Sinner agli ottavi affronterà ora il vincente del match tra l'altro italiano Sonego e il cileno Tabilo.

Ottima giornata per l'Italia grazie anche alla splendida vittoria di Arnaldi che ha battuto il russo Khachanov in due set 7-5, 7-5. Nella notte esordio vincente anche per Cobolli che ha superato l'ostacolo Aliassime (battuto nella finale per il bronzo da Musetti a Parigi) 6-3, 6-2.

Arnaldi ora agli ottavi se la vedrà contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre Cobolli al secondo turno è atteso dal match contro il francese Rinderknech.