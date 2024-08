Furia Settebello: "Scandaloso". Ricorso respinto, nessuna ripetizione. Condemi: "La politica sopra lo sport"

Dopo l’audizione davanti alla giuria d’appello della World Aquatics che questa mattina ha respinto il ricorso dell’Italia promosso per contestate decisioni arbitrali nell’incontro perso contro l’Ungheria, il centrovasca del Settebello, Francesco Condemi attacca sui social. "Non riesco a esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un atto come quello di ieri in cui la politica è al di sopra dello sport". Questo lo sfogo sui social di Francesco Condemi, l’azzurro del Settebello protagonista, ieri, dell’episodio (gol annullato ed espulsione) che ha compromesso la sfida contro l’Ungheria. "L'unica cosa di cui sono certo è che anche se la corsa è lunghissima, la ruota della vita gira per tutti, potete starne certi. - ha scritto ancora Condemi - Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo, sempre a testa alta e mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano, torneremo". Intanto la Fin pensa al ricorso al Tas di Losanna.