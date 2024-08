Gioia Italvolley femminile, ma Velasco tuona: "Basta parlare di oro che manca, è deleterio"

"La pallavolo e il giornalismo devono smettere di parlare dell’oro che manca, è deleterio per tutti. Si vede sempre quello che manca, è uno sport tutto italiano, l’erba del vicino è sempre più verde. È una filosofia di vita, ma l’oro olimpico quando arriverà arriverà: ci sono tante squadre forti, si può vincere e si può perdere, l’importante è che i nervi non ci tradiscano, sarà la prima medaglia, godiamoci questo, poi è chiaro che daremo tutto quello che abbiamo per fare di più". Lo ha dichiarato a Eurosport il ct della nazionale italiana di volley femminile Julio Velasco dopo la vittoria per 3-0 contro la Turchia che ha regalato alle azzurre la finale contro gli Stati Uniti in programma domenica pomeriggio. "Dobbiamo riuscire a trovare ancora più tranquillità, le ragazze erano un pò tese, non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ci sono stati errori un pò banali, frutto della tensione. La finale sarà durissima, contro una grande squadra, la prepareremo come tutte le altre".