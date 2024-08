Parigi 2024, è il decimo oro! Tita-Banti ci regalano un'altra impresa da leggenda

E’ arrivata da Marsiglia un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici. Ruggero Tita delle Fiamme gialle e Caterina Banti, già oro tre anni fa a Tokyo, salgono di nuovo sul gradino più alto del podio nella classe Nacra 17. Dopo la squalifica nella decima regata - la prima odierna - i due azzurri hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. Nella medal race di oggi sarebbe bastato un settimo posto per essere certi del metallo più prezioso, ma i due hanno fatto di più e hanno concluso al secondo posto alle spalle della Francia.

Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro nella vela alle olimpiadi e il decimo oro a Parigi 2024, eguagliato il risultato di Tokyo di tre anni fa.

Caterina Banti, fresca di riconferma del titolo olimpico del Nacra 17, più che commentare la vittoria parla della gara di ieri rinviata per assenza di vento: «Ero stanchissima, faceva molto caldo, abbiamo aspettato due ore in acqua. Ma penso che ci siamo ripresi bene e questa mattina eravamo pronti per scendere in campo e fare del nostro meglio per la medaglia». Ruggero Tita non nasconde la propria gioia: «siamo molto contenti, sapevamo prima di iniziare questo ciclo che la prima cosa era vincere di nuovo i Giochi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon lavoro, per lo più i primi due giorni: su 6 regate ne abbiamo vinte cinque».