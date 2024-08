Ruggero Tita e Caterina Banti nella leggenda: dal 2000 ad oggi è solo il terzo bis dell'Italia

L’impresa dei velisti Ruggero Tita e Caterina Banti che si sono confermati campioni olimpici dopo Tokyo ha pochi precedenti nello sport italiano: nelle sei edizioni svoltesi dal 2000 in avanti, ci erano riusciti solo Valentina Vezzali nel fioretto femminile (capace di piazzare un tris di ori dal 2000 al 2008) e Niccolò Campriani nella carabina 3 posizioni (Londra 2012 e Rio 2016). Il 32enne di Rovereto a la 37enne romana possono vantare anche 4 titoli mondiali e 4 europei, a dimostrazione di una superiorità schiacciante in questa disciplina.

A Tokyo nel 2021 l’Italia non aveva confermato nessuno degli ori di Rio 2016 (complice l’anno in più di distacco per la pandemia). Gli unici che possono ancora rivincere l’oro degli ultimi Giochi sono la 4100 maschile di atletica, approdata in finale, e l’acciaccato Gianmarco Tamberi nel salto in alto.