Un'Italvolley femminile stratosferica! E ora domenica la supersfida con gli Usa per l'oro

Primo set subito molto equilibrato, ma con le azzurre che hanno dato da subito l’impressione di essere ben dentro il match; Egonu è stata il solito infallibile terminale d’attacco, ma le sue compagne non sono state da meno con Bosetti brava a dare equilibrio in ricezione, ma anche autrice di punti in attacco e a muro in alcune fasi clou del parziale. Con le squadre in parità fino al 16-16, Danesi e compagne hanno poi piazzato un piccolo allungo (+4, 20-16) rivelatosi poi decisivo e gestito fino al 25-22 valso l’1-0.

Velasco ha schierato la consueta formazione con la diagonale Orro-Egonu, Bosetti e Sylla le schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro con De Gennaro libero. Santarelli ha invece scelto Sahin in palleggio Vargas opposto, Baladin e Karakurt schiacciatrici, Erdem e Gunes le centrali con Orge libero, effettuando così un solo cambio rispetto al precedente match disputato qualche giorno fa (Karakurt per Aydin).

Semplicemente meravigliose: le ragazze di Julio Velasco battono ancora una volta la Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e si regalano una notte da favola conquistando per la prima volta nella storia della pallavolo femminile italiana la finale per il 1-2 posto. L a finale per l'oro si disputerà domenica 11 agosto alle ore 13 contro gli Stati Uniti.

Nel secondo set ancora grande equilibrio e con le azzurre nuovamente molto brave a gestire le fiammate delle avversarie che hanno provato in più di un’occasione a cambiare l’inerzia dell’incontro senza successo, però. Velasco, come nel primo set, ha anche cambiato la diagonale inserendo Cambi e Antropova per far respirare Orro ed Egonu, ricevendo le medesime garanzie con l’opposto che ha realizzato 5 punti di cui 2 ace. La fase conclusiva del parziale è ancora di marca azzurra con la nazionale tricolore in grado di scappare nel finale: il 25-22 vale il 2-0.

TABELLINO: ITALIA - TURCHIA 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

Italia: Sylla 12, Danesi 6, Egonu 24, Bosetti 5, Fahr 9, Orro 1, De Gennaro (L). Giovannini, Cambi, Antropova 5. N.e: Lubian, Omoruyi. All. Velasco

Turchia: Sahin 4, Baladin 4, Gunes 6, Vargas 17, Karakurt 3, Erdem 7, Orge (L). Diken 4, Cebecioglu 7. N.e: Ozbay, Kalac, Aydin. All. Santarelli

Arbitri: Maroszek (POL) e Myoi (JPN).

Durata Set: 25', 25', 32'.

Italia: 5 a, 7 bs, 11 mv, 11 et.

Turchia: 0 a, 3 bs, 8 mv, 13 et.

Le voci dei protagonisti

«E' tutto vero, non so che dire, sembra un sogno, anzi domenica continueremo a sognare insieme, così suona meglio». Dopo la finale raggiunta dall’Italvolley a Parigi Myriam Sylla è gioia pura ai microfoni Rai . «Come ha detto Velasco è una finale olimpica, ma dobbiamo affrontarla come una partita normale, altrimenti sentiamo il peso. Dobbiamo fare bene e ci vediamo domenica, è una partita da giocare" A Sylla fa eco la felicità di Ekaterina Antropova: «Sono felice che si vede il nostro impegno, daremo tutto quello che abbiamo per domenica»

"Abbiamo fatto una partita bella, siamo state brave a soffrire, lo volevamo con tutto il cuore, e siamo super felici. Ora vogliamo finirla nel migliore dei modi. Arrivano le americane, non sarà facile, ma niente paura, bisogna arrivare in fondo con la medaglia d’oro". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Sarah Fahr, dopo la vittoria sulla Turchia dell’Italvolley femminile che ha conquistato la finale per l’oro alle Olimpiadi di Parigi.

"Credo che non stiamo ancora giocando al nostro 100%, se riusciamo a vincere 3-0 con Serbia e Turchia che sono tra le più forti al mondo, dobbiamo solo vedere cosa riusciremo a fare quando saremo al 100%. Se non verrà continueremo così, a dare quello che abbiamo, visto che basta". Lo ha detto Anna Danesi ai microfoni di SkySport commentando il successo dell’Italvolley che, battendo la Turchia, ha conquistato la finale per l’oro a Parigi. "Sapevamo che sarebbe stata diversa dal girone e ci avrebbero fatto sudare. Ma noi siamo state brave come in tutto il torneo a rimanere lì e saper soffrire un pochino, che è quello che ci aiuterà anche nella finale", ha aggiunto l'azzurra.