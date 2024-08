Tennis, disfatta azzurra a Cincinnati: fuori Musetti, Arnaldi e Bronzetti. Oggi Cocciaretto e derby italiano

Si ferma al secondo turno l’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio: il 22enne carrarese n.18 al mondo è stato eliminato dal 26enne americano Francis Tiafoe (n.27) per 6-3 6-2.

Subito ko al primo turno invece Matteo Arnaldi: il 23enne sanremese n.30 della classifica Atp è stato eliminato dal 25enne argentino Tomas Etcheverry (n.37) in 6-3 6-7(3/7) 6-2. Nel tabellone femminile fuori all’esordio anche Lucia Bronzetti: la 25enne riminese n.68 al mondo è stata battuta 6-4 3-6 7-6(7/1) dalla 21enne spagnola Jessica Bouzas (n.91).

Oggi sul cemento di Cincinnati in campo Elisabetta Cocciaretto contro la bielorussa Aryna Sabalenka il derby azzurro fra Luciano Darderi e Flavio Cobolli.