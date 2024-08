Motogp, Bagnaia superlativo nelle prequalifiche in Austria

Si conferma il buon feeling tra Pecco Bagnaia e la pista di Spielberg. Il campione del mondo in carica della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gp d’Austria, realizzando anche il record della pista in 1'28''508.

Il torinese, che nella consueta conferenza stampa del giovedì pre-gara ha detto che quella austriaca è una delle sue piste preferite, ha preceduto di 0'281 la Pramac Ducati di Franco Morbidelli a conferma che la moto di Borno Panigale fa molto bene sull'asflato di Spielberg. Alle loro spalle si è piazzato Jorge Martin con l’altra Pramac: il leader attuale del mondiale ha un ritardo di 0'319. Dietro al terzetto di testa Marc Marquez con la Ducati del team Gresini a 0'350 ed il sudafricano Brad Binder (0'461) chiamato a difendere i colori della Ktm sul circuito di casa della scuderia austriaca.

Male Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale, decimo a 0'773 e protagonista anche di una caduta. Le Aprilia conquistano il settimo ed ottavo posto con Aleix Espargaró (0'599) e Maverick Vinales (0'609). Brutta lussazione alla spalla sinistra, infine, per Fabio Di Giannantonio caduto in curva 8: il pilota romano non è rientrato in pista, dopo il suo incidente, ed è stato portato in ospedale per la riduzione della lussazione.