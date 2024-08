Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d’Olanda, 15/a prova del mondiale di Formula 1 che si è disputato oggi sul circuito di Zandvoort. Il britannico, che partiva dalla pole, ha preceduto al traguardo la Red Bull del padrone di casa Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Quinto posto per Carlos Sainz. Per Norris è la seconda vittoria in carriera.