Us Open, Sinner batte Michelsen e vola al terzo turno. Sfiderà Christopher O'Connell

Dopo un esordio così così, Jannik Sinner sfodera il suo miglior tennis e si qualifica con autorità al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Il numero uno del mondo e del tabellone si sbarazza di Alex Michelsen per 6-4 6-0 6-2 in un’ora e 39 minuti di gioco. Ora affronterà uno fra Mattia Bellucci e Christopher O'Connell.

A sfidare Jannik Sinner sarà l’australiano Christopher O'Connell che ha stoppato la corsa di Mattia Bellucci: 6-3 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e 48 minuti. Rivale australiano anche per Matteo Arnaldi: se la vedrà con Jordan Thompson, che ha eliminato a sorpresa il settimo favorito del seeding, Hubert Hurkacz, per 7-6(2) 6-1 7-5.