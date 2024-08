Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottivi di finale degli US Open. L’azzurra ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3 6-4 la kazaka Yulia Putinseva. Con questa vittoria la tennista toscana diventa la prima italiana nell’era Open a giocare gli ottavi in tutti gli Slam in singolare femminile in una singola stagione. Al prossimo turno Paolini affronterà la ceca Karolina Muchova.