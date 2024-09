Paralimpiadi Parigi, cellulare a bordo: Perini vince il bronzo nel canottaggio e poi lo perde. L'Italia ricorre

Bronzo sospeso per Giacomi Perini nel canottaggio PR1 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro era giunto terzo, ma dalla giuria è arrivata la squalifica post gara: ora la delegazione azzurra sta verificando le motivazioni per l’eventuale ricorso. Al momento, il risultato ufficiale di Parigi 2024 assegna il bronzo al quarto arrivato, l’australiano Erik Horrie.

L’annullamento della medaglia è dovuto a un errore umano. L’atleta ha dimenticato infatti sull'imbarcazione il suo cellulare nella borsa personale. La norma prevede che l’atleta in barca non può portare in barca attrezzature elettroniche con cui trasmettere e ricevere pure se non si utilizzano. La Federazione sta predisponendo il ricorso.