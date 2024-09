Show dell'Italia alle Paralimpiadi: altre sei medaglie! Doppio oro nel nuoto con Wonder Gilli e Raimondi, bronzi nell'arco e nell'equitazione

Sei giorni di gare, Italia sempre protagonista. Altre sei medaglie azzurre alle Paralimpiadi di Parigi, con la doppietta d’oro nel nuoto firmata da Carlotta Gilli e Stefano Raimondi (primi rispettivamente nei 200 misti SM3 e nei 100 farfalla S10) ad impreziosire una giornata ancora trionfale. Per la nuotatrice torinese, non a caso definita Wonder Gilli, è la quinta medaglia su altrettante gare disputate a Parigi. «Mi sono detta di dare tutto quello che avevo e ce l'ho fatta. Tanto era l’ultima gara e non avevo nulla da perdere - le sue parole -. Ho fatto cinque gare, ho vinto cinque medaglie, ho aperto e chiuso con l’oro, quindi direi che posso ritenermi soddisfatta» ha aggiunto la campionessa che ha voluto dedicare l’ennesimo trionfo alla «mia famiglia che è qui e agli amici che mi seguono da casa. Se sono riuscita a fare quello che ho fatto è anche grazie a loro, perché la vita dell’atleta non è per niente facile».

Una giornata ancora trionfale che si è aperta con l’argento dell’infinita Assunta Legnante, seconda nel disco con la misura di 38.01, alle spalle della cinese Linagmin Zhang (39.08). Podio anche a Versailles, con il bronzo di Sara Morganti nell’equitazione (individuale del Grado I). L’atleta toscana scrive un’altra pagina del paradressage azzurro: dopo la doppietta di bronzo a Tokyo 2020 (in sella a Royal Delight) l'azzurra si conferma ai vertici della specialità per di più con un cavallo diverso, Mariebelle alla prima esperienza in una Paralimpiade. Un risultato che consente al binomio di ottenere il pass per il freestyle di sabato prossimo. «Non ci posso credere - ha detto l’amazzone azzurra a Versailles -. Sono felicissima, perché ho notato una certa tensione in Mariebelle ogni volta che mi sono avvicinata nella parte di campo prossima alla Reggia. Evidentemente doveva esserci qualcosa che la infastidiva, ma la mia cavalla si è fidata di me, si è tranquillizzata e quindi non posso che ringraziarla».