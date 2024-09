Paralimpiadi: storico argento per Sara Morganti nell'equitazione

Ancora una medaglia paralimpica per Sara Morganti. La 48enne toscana, in sella a Mariebelle, conquista uno storico argento a Chateau de Versailles, nell’Individual Freestyle Grado I, ottenendo con 81,407 il secondo punteggio. Con una prova accompagnata dalle musiche "Baby Elephant Walk" (Henry Mancini), "Sons and Lovers" (Percy Faith), "Moonglow" (Bert Kaempfert) e "Mon Oncle" (Percy Faith), la Morganti cede il passo solo al lettone Rihards Snikus, oro con 82,487. Bronzo alla britannica Mari Durward-Akhurts (77,747); chiude sesta l’altra azzurra in gara, Carola Semperboni (74,554).

Le dichiarazioni di Sara Morganti: un risultato frutto del lavoro di squadra

«Sono felicissima, ho fatto più che a Tokyo, cosa potevo volere di più? Sono senza parole», confessa ai microfoni di Rai Sport Sara, alla quarta medaglia paralimpica dopo i due bronzi di tre anni fa in Giappone e il bronzo nell’individuale di paradressage di martedì. «Il mio freestyle è molto tecnico, molto difficile ma c'è ancora margine, qualcosina potevo fare meglio. A chi dedico queste medaglie? A tutti coloro che mi hanno aiutato, supportato e accompagnato per mano fino a questo punto: marito, famiglia, amici, tutti i professionisti del gruppo sportivo della Difesa, i miei tecnici. Questo risultato non è solo mio ma di tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare qui, nessuno escluso».