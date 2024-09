Tutto pronto in Toscana per la 21° edizione della Coppa Italia organizzata dalla Nazionale Medici Calcio

La Versilia si prepara ad abbracciare il circuito dei medici-calciatori. Si svolgerà infatti a Viareggio, da giovedì 19 a domenica 22 prossimi, la ventunesima edizione della Coppa Italia organizzata dalla Nazionale Medici Calcio. Il presidente Giovanni Borrelli e il segretario Francesco Stanzione, al termine di una serie di sopralluoghi nelle strutture ricettive e sui campi di calcio ed incontri con gli amministratori locali, hanno ottenuto il via libera per lo svolgimento della manifestazione in una location molto ambita.

La Coppa Italia rientrerà nelle "Giornate della salute", organizzate da Motore Sanita', in programma a Viareggio la prossima settimana. Un evento che ha l'obiettivo di approfondire i temi legati ai diritti dei pazienti e individuare proposte concrete per migliorare il Ssn e la sanità in generale. Previsti dibattiti, sessioni di lavoro, plenarie, workshop tematici, tavole rotonde a cui prenderanno parte anche il ministro dello Sport, Abodi, la viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario di Stato con delega alle innovazioni tecnologiche, senatore Alessio Butti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e le istituzioni locali, che seguiranno l’intera manifestazione e domenica mattina al termine della finalissima premieranno le squadre vincitrici.

Undici le formazioni presenti, un record rispetto alle ultime edizioni, a conferma del crescente interesse verso le manifestazioni della Nazionale Medici Calcio che grazie a una sana gestione e' cresciuta sempre di più varcando anche i confini nazionali (a giugno scorso i Tricolori si sono svolti in Albania).

A contendersi il trofeo saranno Melito Porto Salvo (in assoluto la squadra che ha vinto più Coppe Italia, ben 7), Milano Brianza (3 successi), Cosenza e Trinacria Palermo (2), Napoli (2), Napoli Flegrea e Palermo (1). Ai nastri di partenza pure Taranto, Salerno, Avellino e Bologna che cercheranno di portare a casa per la prima volta l'ambito trofeo. Lo scorso anno il successo andò a Napoli Flegrea che nella finale disputata a Cotronei, in Sila, piego' proprio Melito per 3 a 1. In passato la Coppa Italia fu vinta tre volte pure da Reggio Calabria e una da Firenze e Bari. Formati due gironi da 4 squadre e uno da 3. Alla fine della prima fase verra' stilata una classifica unica generale. Le prime otto accederanno ai quarti di finale che si disputeranno sabato mattina, nel pomeriggio le semifinali. Le squadre escluse dai quarti daranno vita a un triangolare in programma sabato mattina. I campi di gara sono il "Luciano Martini" e il complesso sportivo "Marco Polo”. La finale per il primo e secondo posto si giocherà al "Marco Polo” domenica 22 settembre alle ore 10.