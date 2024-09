Coppa Davis, sarà Italia-Argentina. Contro Baez e compagni la prima tappa verso la difesa dell'insalatiera

Sorteggiato il tabellone della Final 8 di Coppa Davis, in programma al 'Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpenà di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. L’avversario dell’Italia campione in carica sarà l’Argentina, con possibile semifinale per gli azzurri contro una fra Usa e Australia. Dall’altra parte del tabellone, invece, le sfide Canada-Germania e Spagna-Olanda. L’Italia è avanti 3-2 nei precedenti con l’Argentina. Il primo confronto coincide con la fine della carriera di Adriano Panatta che al Foro Italico nel 1983 perde contro Guillermo Vilas, proprio l’avversario che aveva battuto nella finale degli Internazionali del 1976. Nelle prime quattro sfide tra le due nazionali, ha sempre vinto la squadra che giocava fuori casa. L’Italia si è imposta per la prima volta a Mar del Plata nel 2014 con un super Fognini che vinse due singolari contro Monaco e Berlocq e in doppio con Bolelli.

Più recente l’ultimo confronto, nella fase a gironi a Bologna nel 2022: è finita 2-1 con decisivi successi di Sinner e Berrettini in singolare. L’unico Top 30 argentino attualmente nel ranking Atp in singolare è Sebastian Baez (26), campione quest’anno a Rio de Janeiro e Santiago, semifinalista a Cordoba e Amburgo, sempre sulla terra battuta. In nazionale ha debuttato nel preliminare del 2022 battendo il ceco Jiri Lehecka, e complessivamente ha ottenuto tre successi su sette partite giocate. In Top 40 anche Francisco Cerundolo (31), Tomas Martin Etcheverry (34) e Mariano Navone (40). In doppio, Coria potrebbe contare sul numero 1 del mondo nel ranking di specialità, Horacio Zeballos.

Già qualificato alle Nitto Atp Finals insieme a Marcel Granollers, in nazionale ha vinto 9 dei 15 doppi disputati (11-18 il bilancio complessivo). Ma dovrebbe ricucire con lui dopo l’esclusione dalla selezione olimpica e per la fase a gironi di settembre. «Non abbiamo un buon rapporto», ha ammesso Zeballos.