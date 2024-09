Lutto per Jannik Sinner a seguito della morte della zia Margith di 56 anni (era nata il 6 agosto 1968), sorella della mamma del numero uno del tennis mondiale, Siglinde. Come apprende l’AGI dalla comunità dell’Alta Val Pusteria, la zia di Jannik è morta ieri. Margith, nata Rauchegger, viveva a Villabassa e le esequie saranno celebrate martedì alle ore 14 nel centro della Val Pusteria. Proprio alla zia Sinner aveva dedicato il successo agli Us Open.