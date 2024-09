Lorenzo Musetti ha eliminato Adrian Mannarino, numero 46 del mondo, nei quarti del torneo ATP 250 di Chengdu, sul cemento. Musetti, testa di serie n.1 del torneo e n.19 del rankig, ha vinto in tre set (6-2, 5-7, 6- 2). In semifinale l’azzurro affronterà il russo Alibek Kachmazov, n.252 del ranking, promosso dalle qualificazioni, che a sorpresa ha eliminato in due set (6-3, 6-4) il cileno Nicolas Jarry.