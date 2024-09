Coppa Davis, i cinque azzurri pre-convocati: ci sono Sinner e Musetti, fuori Berrettini

C'è Jannik Sinner non Matteo Berrettini tra i convocati di Filippo Volandri per la Final 8 di Coppa Davis di Malaga in programma da 19 al 24 novembre prossimi. Il capitano azzurro ha diramato la lista dei giocatori convocati che sono Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori.

Gli azzurri - campioni in carica - hanno conquistato un posto nelle finali di novembre chiudendo al primo posto il Girone A, andato in scena a Bologna la settimana scorsa, davanti ad Olanda (qualificata comunque per Malaga), Brasile e Belgio.

Il primo impegno della nazionale azzurra sarà contro l'Argentina nei quarti. "Quest'anno torneremo a Malaga con l'obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese - le parole di Volandri - Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull'attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi".